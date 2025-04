Protestactie XR bij winkelcentrum Leidschendam niet verboden

Het is niet bekend waarom de demonstratie niet wordt verboden. De rechtbank in Den Haag heeft vooralsnog alleen het besluit bekendgemaakt, de onderbouwing volgt later.

XR had in een brief aan 29 gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, aangekondigd zaterdag boterzuur te verspreiden in winkels met fast fashion. Boterzuur is een stinkende stof waar mensen onwel van kunnen worden.

De klimaatactivisten lieten later weten dat het om een 1 aprilgrap ging. Desondanks heeft de burgemeester van Leidschendam-Voorburg besloten om het verspreiden van boterzuur bij een mogelijke demonstratie te verbieden. De groep mag wel betogen, maar alleen op een parkeerplaats bij de Mall.

XR wilde naar eigen zeggen alleen in Rotterdam echt demonstreren. Maar daar kwam de groep vrijdag op terug. Het protest in Rotterdam gaat niet door en wordt verplaatst naar een van de 28 andere gemeenten. Welke plaats dat is en of daar boterzuur wordt verspreid, wil de groep niet zeggen.

Eind januari werden mensen in een H&M in Naaldwijk onwel na een ‘stinkactie’ van XR tegen fast fashion. Ook leidde het tot paniek. De actievoerders zeiden toen ook boterzuur te hebben gebruikt. Die stof kan onder meer hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Twee mensen werden aangehouden.