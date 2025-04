Tesla stopt met aannemen bepaalde bestellingen in China

De elektrische autofabrikant bood eind maart nog de mogelijkheid om deze twee modellen te bestellen. Hoewel die optie vanaf vrijdag niet meer bestaat, is bestaande voorraad van de auto’s nog steeds beschikbaar. Zo wordt volgens persbureau Bloomberg in China nog een witte Model S aangeboden voor omgerekend ongeveer 90.000 euro.

Tesla’s fabriek in Shanghai maakt alleen Model 3 en Model Y auto’s, waarvan de meeste in China worden verkocht of naar andere delen van Azië worden geëxporteerd. De volumes uit die fabriek dalen evenwel al zes maanden op rij. Tesla ondervindt in China grote concurrentie van met name BYD. Het bedrijf maakt de Model S en Model X in Fremont, Californië.

Tesla is niet de enige autofabrikant waarvan de aanwezigheid in China verandert. Zo is Polestar begonnen met het verkleinen van zijn winkelnetwerk in het Aziatische land. Donderdag meldde Polestar ook dat het uit een samenwerkingsverband met de Chinese Hubei Xingji Meizu Group is gestapt. Volgens het bedrijf is die stap een gevolg van een verandering in marktfocus en strategie.

„Het is heel normaal dat we in verschillende markten verschillende benaderingen hebben en de Chinese markt is natuurlijk competitief”, heeft Polestar-topman Michael Lohscheller laten weten. Hij voegde eraan toe dat Polestar nog steeds toegewijd is aan China en daar op lange termijn kansen ziet als merk.