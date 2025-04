Chemours probeert omwonenden met onderzoek gerust te stellen

Het bedrijf volgt hiermee een aanbeveling op die de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2023 deed in het rapport Industrie en Omwonenden. De OVV adviseerde de drie onderzochte bedrijven (Chemours, Tata Steel en asfaltfabriek APN) om inzicht te geven in „de bijdrage van de eigen emissies aan de blootstelling en gezondheidsrisico’s van omwonenden”.

Witteveen+Bos heeft op basis van de uitstootcijfers van Chemours berekend welke risico’s deze stoffen opleveren. Geen enkele stof overschrijdt het maximaal toelaatbare risiconiveau, staat in het rapport dat Chemours op de website heeft geplaatst.

Van één stof zijn nadelige gevolgen voor de omgeving „niet volledig uit te sluiten”. Het ingenieurs- en adviesbureau concludeert dat „op basis van de emissiegegevens en toetsingswaarden” de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen in de lucht „geen verhoogde gezondheidsrisico’s oplevert voor de omgeving”. Witteveen+Bos onderzoekt nog wat de impact op de waterkwaliteit is van de lozingen van Chemours.

Het bureau wil geen nadere toelichting geven op het doel en de opzet van het onderzoek, maar verwijst hiervoor door naar Chemours. Het bedrijf heeft het rapport gedeeld met omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en milieudienst DCMR.