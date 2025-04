‘Wachtkamer’ voor asielzoekers Ter Apel verhuist naar Wolvega

De Friese gemeente Weststellingwerf, waar Wolvega in ligt, meldt dat de locatie van 16 mei tot en met 16 juli beschikbaar is. „Helaas is er nog geen structurele oplossing gevonden voor de doorstroom in Ter Apel. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat mensen die gevlucht zijn en aankomen bij het aanmeldcentrum geen bed hebben om op te slapen”, verklaart verantwoordelijk wethouder Tom Hartog. Weststellingwerf benadrukt dat de opvang overdag leeg is. „De mensen zijn hier alleen om te slapen en te eten en gaan niet van het complex af.”

De noodnachtopvang is nu in Nieuwolda (gemeente Oldambt, Groningen) en daarvoor in Peize (gemeente Noordenveld, Drenthe), maar daar hoefde niemand te slapen. Bij Nieuwolda staan verwarmde tenten met tweehonderd bedden op het terrein van een bed and breakfast. Eerder boden Stadskanaal, 2e Exloërmond, Zuidwolde, Nieuwe Pekela en Beilen een nachtelijke opvang voor asielzoekers.

Gelderse gemeenten hebben ook opvang voor één nacht geboden. Die begon in Zutphen en verhuisde daarna naar Ugchelen. Dat leidde tot woede onder dorpsbewoners. Het gebouw werd meerdere keren beschadigd. Daarna verhuisde de opvang naar Wapenveld.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten momenteel ongeveer 1800 asielzoekers. Dat is onder de afgesproken limiet. Wanneer er meer dan 2000 asielzoekers verblijven, moet opvangorgaan COA een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen.