Europese beurzen zakken weg na nieuwe vergelding China

De AEX-index op het Damrak noteerde aan het einde van de ochtend 0,6 procent lager op 814,44 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 765,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,5 procent. De dollar stond flink onder druk door het afnemende vertrouwen in de Amerikaanse economie. De euro steeg daardoor tot 1,1405 dollar, het hoogste niveau in drie jaar.