Arts waarschuwt marathonlopers: wees alert op hittestress

Vorig jaar moesten 77 oververhitte lopers behandeld worden. Bij een hitteberoerte verandert het bewustzijn van de loper. „Zaak is dan om snel de loper af te koelen met in ijswater gedrenkte handdoeken over het hele lichaam. Als we op tijd kunnen behandelen, voorkomen we dat lopers naar de spoedeisende hulp (SEH) moeten en ziekenhuizen overbelast raken,” aldus Alsma.

Lopers kunnen veel narigheid voorkomen door de verschijnselen te herkennen en te wennen aan de omstandigheden waarin ze gaan lopen, adviseert Alsma. „Je lichaam moet wennen, dus niet alleen trainen op koele momenten, zoals in de avond. Ideaal zou zijn als je twee weken kan wennen aan de omstandigheden waaronder je gaat lopen. Wees ook extra attent als je voorafgaand aan het lopen ziek bent geweest. Je bent dan meer vatbaar.”

Alsma roept vrienden en familie van lopers, die langs het parcours staan, op goed te letten op de toestand van lopers. Veel problemen doen zich voor na 35 kilometer. „Het welbekende ‘man met de hamer-moment’.” Hij adviseert lopers goed te letten op eten en drinken onderweg, maar ook te zorgen voor goede kleding en hardloopschoenen.

Ruim honderd medische professionals zetten zich komend weekend vrijwillig in om de duizenden lopers van de marathon en deelnemers aan de andere loopafstanden bij te staan. „Gemiddeld behandelen we 250 lopers per jaar. Er staan twee hulpposten op het parcours en nog eens twee op en na de finish. Het team bestaat uit gespecialiseerde artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en ondersteuners. Er staan tien ambulances klaar. Daarnaast is er de onmisbare zorg door medewerkers van het Rode Kruis voor EHBO en minder ernstige problemen”, aldus Alsma.

Het weer lijkt redelijk gunstig te worden voor de lopers zondag. Bij de start om 10.00 uur is het ongeveer 13 graden en er is kans op wat regen. De ideale temperatuur is volgens Alsma „onder 15 graden en niet te felle zonneschijn”.

„Gaaf werk bij een gaaf evenement”, zegt Alsma over de hulpverlening aan de lopers. „Je ziet dat veel vrijwilligers elk jaar weer terugkomen om te helpen.”