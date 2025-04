Afgezette president Zuid-Korea verlaat ambtswoning

De politicus verliet de woning in Seoul in het bijzijn van demonstranten. Aanhangers en tegenstanders van Yoon hadden zich daar in de loop van de dag verzameld. Yoon zwaaide naar zijn aanhangers en schudde hun de hand. Hij ging daarna met zijn vrouw naar hun privéappartement elders in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Het koppel heeft hun meer dan tien honden en katten meegenomen.

Yoon was niet meer in het openbaar gezien sinds zijn vrijlating uit de gevangenis op 8 maart. Hij was opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar de noodtoestand. Yoon was niet aanwezig toen het constitutioneel hof zijn afzetting bevestigde, bijna vier maanden nadat het parlement voor Yoons ontslag had gestemd.