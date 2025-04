Dichters nieuwe psalmberijmingen aan het woord. Wees erbij in Ede of Sommelsdijk!

Binnen de gereformeerde gezindte neemt de psalmberijming van 1773 nog altijd een grote plaats in. Een kleine dertig gemeenten zingen daarnaast nog uit de berijming van Datheen. Maar er verschijnen ook nieuwe initiatieven. Ds. C.J. Meeuse (Gereformeerde Gemeenten) bracht in 2011 een berijming op de markt. Een aantal dichters werkte de achterliggende jaren aan De Nieuwe Psalmberijming (DNP), die in 2021 uitkwam. Enny de Bruijn publiceerde vorig jaar haar bundeltje ”Nieuw berijmd”, waarin 25 psalmen en lofzangen zijn opgenomen. En het IKC werkt sinds vorig jaar aan een Klassiek Eigentijdse Psalmberijming (KEP), waarvan de eerste voorbeelden inmiddels online staan.

Om aandacht te besteden aan zowel oude als nieuwe psalmvertolkingen, organiseert het RD op de vrijdagen 3 en 10 oktober 2025 in respectievelijk Sommelsdijk en Ede een samenzangavond. Op beide avonden verzorgt RD-redacteur Jaco van der Knijff de toelichtingen en vertellen ds. C.J. Meeuse en dr. Enny de Bruijn over hun dichtwerk. In Sommelsdijk voert ook Marieke Griffioen namens de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming het woord, terwijl in Ede dichter Arie Maasland namens De Nieuwe Psalmberijming spreekt.

In Sommelsdijk bespeelt Paul Kieviet (Middelharnis) in de hervormde kerk het Meereorgel, terwijl ds. J.M.J. Kieviet (Christelijke Gereformeerde Kerken) de avond opent.

In de Oude Kerk in Ede zit Rien Donkersloot (Amersfoort) aan de klavieren van het Van Damorgel, terwijl ds. E. van den Noort (hervormd Nijkerk) de opening verzorgt.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis; wel is aanmelden verplicht.

Meer informatie en aanmelden: voor Sommelsdijk (3 oktober) en voor Ede (10 oktober).