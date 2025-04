Heinen over voorjaarsnota: we hadden er al uit kunnen zijn

De onderhandelingen zijn volgens Haagse bronnen tot dusver blijven steken bij de vraag hoeveel financiële ruimte er is om die wensen in vervulling te laten gaan. De partijen zaten afgelopen week drie keer bij Heinen aan tafel. Echt laat werd het nog niet. De gesprekken worden zondag voortgezet, ook omdat de minister zaterdag in Warschau is voor overleg met zijn EU-collega’s.

Heinen hield „stiekem” al wel rekening met enige vertraging. „Omdat ik de klanten ken waar ik mee te maken heb.” Maar hij benadrukt wel dat het werk volgende week af moet zijn. De ministerraad is dan een dag eerder in verband met Goede Vrijdag.

Wat Heinen betreft was afgelopen week ook al meer tijd uitgetrokken om er samen uit te komen. „Ik ben op het ministerie, de agenda leeg geveegd. De koffie en de broodjes staan klaar.” Ook op overleg in de avonduren is hij naar eigen zeggen voorbereid. „Iedereen kan blijven eten.”

De minister zegt begrip te hebben voor de wensen, bijvoorbeeld om iets te doen aan de hoge kosten van levensonderhoud. „Maar ik probeer te voorkomen dat al die wensen of in de staatsschuld lopen of uw belastingen omhooggaan. Ik denk dat je keuzes moet gaan maken.”