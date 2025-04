Waterschappen nemen extra maatregelen tegen droogte en verzilting

Waterschap Brabantse Delta heeft vrijdag in vier gebieden in het midden en westen van Noord-Brabant een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat geen water uit sloten en beken mag worden gehaald om het land te beregenen. „We komen uit een hele natte periode waarin we ingezet hebben op zoveel mogelijk water vasthouden, maar dat blijkt dus nog niet genoeg te zijn”, zegt bestuurslid Rian Govers-Gabriëls van Brabantse Delta.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, actief in Zuid-Holland, pompt zoetwater vanuit de Lek via de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel om verzilting te voorkomen. Zout water is niet goed voor de natuur en voor de gewassen van boeren.

De Brabantse waterschappen besloten vorige week al om in bepaalde delen van de provincie een beregeningsverbod in te stellen. Grondwater mag daarom niet worden gebruikt om bijvoorbeeld weilanden en sportvelden te besproeien. Volgens het KNMI was afgelopen maand de droogste maart sinds het begin van de metingen in 1906. Gemiddeld viel over het land ongeveer 6 millimeter neerslag, terwijl dit normaal in maart 53 millimeter is.