Amerikaanse gezant praat in Rusland met Poetin

Witkoff had vrijdag eerst een ontmoeting met Kirill Dmitriëv, Poetins gezant voor buitenlandse investeringen en economische samenwerking. Dat gesprek vond plaats in Sint-Petersburg.

Volgens Axios staat later op de dag een overleg met de Russische president gepland. Dat wilde Poetins woordvoerder Dmitri Peskov nog niet bevestigen. „Als er een is, laten we dat aan u weten”, zei hij desgevraagd. Poetin leidt volgens het Kremlin wel later op de dag nog een „extreem belangrijke ontmoeting” in Sint-Petersburg die te maken heeft met de Russische marinevloot.

Russische en Amerikaanse diplomaten voerden deze week gesprekken in het Turkse Istanbul. Daar wordt geprobeerd om de banden tussen de landen te verbeteren, onder meer door over en weer diplomaten meer ruimte te geven. Vooraf werd gezegd dat er niet gesproken zou worden over de oorlog in Oekraïne. Donderdag vond wel een gevangenenruil tussen de landen plaats.

Trump heeft gezegd dat hij snel een einde wil maken aan de oorlog in Oekraïne. Het herstellen van het contact met Rusland zou daar volgens hem bij helpen. De Amerikaanse minister van Defensie Marco Rubio zei vorige week dat de VS wel binnen enkele weken willen zien of Moskou ook bereid is om stappen richting vrede te zetten.