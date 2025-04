Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar dood hulpverleners in Gaza

Een meerderheid steunde donderdag een motie van NSC en ChristenUnie die daartoe oproept. Het kabinet moet hiervoor in Europees verband steun zoeken, maar er ook bilateraal bij Israël op aandringen, zo staat in de motie. Omdat het mogelijk om een schending van het internationaal oorlogsrecht gaat, is het volgens hen belangrijk dat het onderzoek voor alle partijen geloofwaardig is.

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) vond de motie te vroeg. Hij wil eerst een onderzoek van Israël zelf afwachten. Maar een meerderheid van de Kamer ziet dat anders. Alleen PVV, VVD en SGP stemden tegen de motie.

Een motie bij weigering van een onafhankelijk internationaal onderzoek door Israël een sanctiepakket voor te bereiden, haalde het niet.

Inmiddels vinden ook GL-PvdA, D66 en Volt dat het kabinet moet erkennen dat Israël genocide pleegt. Donderdag schaarden zij zich achter een motie hierover. Voor een vergelijkbare motie stemden in november alleen DENK, SP en PvdD.