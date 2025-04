Rusland: gevangenenruil met VS goed voor onderling vertrouwen

Het is volgens Lavrov nodig om te streven naar normalisering van de betrekkingen tussen Rusland en de VS. De relatie tussen de landen heeft zwaar geleden onder de Russische inval in Oekraïne. Washington zoekt onder Trump weer toenadering tot Moskou.

Rusland liet donderdag de Amerikaans-Russische Ksenia Karelina vrij in ruil voor de Russisch-Duitse Arthur Petrov. Karelina had twaalf jaar celstraf gekregen wegens een donatie van ongeveer 50 dollar aan een Amerikaanse organisatie die Oekraïne steunt. Petrov werd verdacht van het smokkelen van gevoelige technologie naar Rusland.