Commandant Amerikaanse basis op Groenland vervangen na kritiek

Parnell meldt het wegsturen van Meyers op X. Daarbij verwees hij naar berichtgeving van de nieuwssite Military.com. Het artikel gaat over een e-mail die de kolonel heeft geschreven, waarin zij kritiek had op Vance en sprak over de goede samenwerking met de Canadezen, Denen en Groenlanders op de ruimtemachtbasis.

„Ik pretendeer niet dat ik hedendaagse politiek begrijp, maar ik weet wel dat de zorgen die de Amerikaanse vicepresident Vance vrijdag heeft geuit niet namens de Ruimtebasis Pituffik waren”, aldus de mail van kolonel Meyers op 31 maart. „Ik zeg toe dat ik, zolang ik me in de gelukkige omstandigheid bevind dat ik deze basis mag leiden, al onze vlaggen trots zal laten wapperen - tezamen.”

Meyers schrijft dat ze veel heeft nagedacht over „de stappen die zijn gezet, de woorden die zijn gesproken en wat dat heeft betekend voor ieder van jullie”. Vance had kritiek op Denemarken, waar Groenland nu nog bij hoort, en zei tijdens het bezoek dat hij niet wil uitsluiten dat de VS het eiland met militaire macht innemen.

„Stappen die de hiërarchie ondermijnen of de doelstellingen van president Trump ontwrichten, worden op het ministerie van Defensie niet geaccepteerd”, schrijft Parnell. De ruimtemacht zegt dat commandanten onpartijdig moeten zijn.