Van Hijum kwaad over lek brief pensioenplan en doet aangifte

Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) is „echt kwaad” over het lekken van een kritische brief van zijn hand over pensioenen en doet aangifte. De brief ging over het voorstel van NSC en BBB om een referendum te houden over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarover zou de bewindsman volgens De Telegraaf zeer kritisch zijn.