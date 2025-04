Volkskrant: Faber heeft alsnog 3,5 miljard extra nodig voor asielopvang

De PVV-bewindsvrouw heeft dat in de aanloop naar de onderhandelingen voor de Voorjaarsnota gemeld bij minister van Financiën Eelco Heinen, bevestigen meerdere bronnen tegen de Volkskrant. In die gesprekken moeten bewindspersonen ‘een doorkijkje’ geven naar hun begroting tot 2030. Faber heeft daarin aangegeven dat de door haar ingeboekte bezuiniging van bijna 3,5 miljard voor 2027 niet haalbaar is.

Ook in haar budget voor dit jaar komt Faber al fors geld tekort. Ze heeft voor de Voorjaarsnota, waar nu over wordt onderhandeld, ruim 900 miljoen euro extra geclaimd voor haar asielbeleid, aldus ingewijden. De tegenvaller van bijna 3,5 miljard euro in 2027 is doorgeschoven naar volgende begrotingsonderhandelingen in de zomer. De coalitie is donderdag geïnformeerd over de financiële problemen van Faber.