AEX-index verder omhoog na uitstel Amerikaanse heffingen

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 824,46 punten. De index klom donderdag 2,9 procent en maakte daarmee het verlies van een dag eerder bijna goed. De graadmeter staat nog altijd ongeveer 9 procent lager dan vorige week woensdag, de dag waarop Trump de hoger dan verwachte importheffingen bekendmaakte. De MidKap won 0,7 procent tot 780,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. Londen klom 0,4 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in februari.

In Tokio sloot de Nikkei de bewogen beursweek af met een verlies van 3 procent. Een dag eerder steeg de Japanse hoofdindex nog ruim 9 procent. De beursgraadmeters op Wall Street zakten donderdag tot ruim 4 procent, na de historische opluchtingsrally op woensdag die volgde op het verrassende tariefuitstel van Trump. Hoewel Trump de hoge „wederkerige” heffingen voor handelspartners negentig dagen uitstelde, geldt voor de meeste landen wel een algehele importbelasting van 10 procent. Voor China werd het tarief zelfs verhoogd naar 145 procent.

Beleggers kijken verder uit naar de start van het kwartaalcijferseizoen. Zo komen de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley later op de dag met resultaten. De aandelen van de banken kregen de afgelopen tijd rake klappen door de verslechterde economische vooruitzichten. Hoewel de vrees voor een recessie door het uitstel van de ergste heffingen is verminderd, verwachten economen dat de onvoorspelbaarheid van Trump een rem zet op de economie. In Amsterdam stegen de banken ING en ABN AMRO rond de 1 procent.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen verder omhoog en wonnen tot 2,5 procent. De Belgische bank KBC verhoogde de adviezen voor Besi en ASMI naar kopen. Ahold Delhaize noteerde ex dividend en daalde 2 procent. Dat betekent dat het aandeel van het supermarktconcern geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. In de MidKap noteerde maritiem dienstverlener SBM Offshore (min 2,8 procent) ex dividend.