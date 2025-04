Drie moordenaars geëxecuteerd in Afghanistan

De executies vonden plaats op twee locaties in twee verschillende provincies. In Qala-e-Naw in Badghis werden twee mannen doodgeschoten door een mannelijk familielid van hun slachtoffers. Ze zouden volgens een ooggetuige voor het publiek zes of zeven keer zijn beschoten. De derde executie vond plaats in Zaranj in Nimroz.

De executies waren donderdag officieel aangekondigd, waarbij mensen werden uitgenodigd om te komen kijken. Volgens het hooggerechtshof waren ze gericht op vergelding. De families zouden de mogelijkheid gekregen hebben om de daders gratie te verlenen, maar dat hebben ze geweigerd.

De Taliban zijn sinds 2021 weer aan de macht in Afghanistan.