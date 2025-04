Taiwan klaagt Chinese kapitein aan voor schade onderzeese kabel

Het schip Hongtai vaart onder de vlag van Togo en had volgens Taiwan een Chinese bemanning en Chinese financiering. De zeven andere bemanningsleden worden niet aangeklaagd, maar uit Taiwan gezet. De kapitein kan bij een veroordeling zeven jaar celstraf krijgen.

Aanklagers zeggen dat de kapitein de bemanning had bevolen het anker te laten zakken om de kabel te beschadigen. Hij zou vervolgens met het schip boven de kabel zigzagbewegingen hebben gemaakt. De Taiwanese kustwacht nam de Hongtai in beslag, nadat schade was ontstaan aan de kabel tussen het Taiwanese hoofdeiland en een van de Taiwanese eilandengroepen in de Straat van Taiwan.

China beschuldigde Taiwan er in februari van de mogelijke Chinese betrokkenheid in de zaak te „manipuleren” en stelde dat beschuldigingen werden geuit voordat de feiten duidelijk waren. In de afgelopen jaren zijn vaker onderzeese kabels bij Taiwan beschadigd geraakt.

De regering in Beijing beschouwt Taiwan, dat decennialang onafhankelijk wordt bestuurd, als een afvallig deel van China. De relatie tussen Taipei en Beijing is de laatste jaren verslechterd. De Taiwanezen beschuldigen de Chinezen van onder meer spionage, sabotage en provocatie.