Senaat akkoord met Trumps kandidaat als hoogste militair

Het ontslag leidde tot kritiek dat Trump bezig was mensen te benoemen die hem niet zouden tegenspreken. Caine heeft in de senaat beklemtoond dat hij apolitiek is en de wetten en de grondwet van de VS trouw is. Caine zei op te stappen indien Trump zaken van hem verlangt die onwettig zijn.

Caine zei ook dat hij nooit een petje op heeft gehad met de politieke slogan van Trump, MAGA, Make America Great Again. Trump heeft verteld dat hij Caine in 2018 voor het eerst op een basis in Irak heeft ontmoet en dat militairen hem daar enthousiast begroetten met MAGA-petten op hun hoofd.