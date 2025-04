The Information: honderden ontslagen bij Google

De ontslagen zouden volgen op een aanbod dat Google in januari had gedaan om medewerkers in de afdeling uit te kopen. „Sinds we vorig jaar de teams voor Platforms en Apparaten hebben samengevoegd, hebben we ons gericht op het wendbaarder worden en effectiever opereren. Dit ging gepaard met enkele ontslagen, naast het vrijwillige vertrekprogramma dat we in januari aanboden”, zei een Google-woordvoerder tegen The Information.

Google reageerde niet direct op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters. Financieel persbureau Bloomberg meldde in februari al dat Google medewerkers in zijn clouddivisie had ontslagen. Deze ontslagronde trof slechts enkele teams.

Begin vorig jaar was er nieuws over honderden ontslagen bij de afdeling die advertenties verkoopt. Volgens Reuters paste die aankondiging in een bredere trend waarbij techbedrijven AI en automatisering inzetten om menselijke werkzaamheden over te nemen.

Google-moederbedrijf Alphabet kondigde ruim twee jaar geleden plannen aan om 12.000 banen te schrappen. Dat kwam neer op 6 procent van het wereldwijde personeelsbestand van het Amerikaanse techconcern. Alphabet zei destijds dat het bedrijf last had van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger waren met hun uitgaven.