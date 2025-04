Spaanse premier bezoekt president China voor handelsgesprekken

De Spaanse premier Pedro Sánchez is vrijdag op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping om te praten over de handelsrelatie tussen de Europese Unie en China en de wereldwijde economische onrust door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Voorafgaand aan de ontmoeting in Beijing verklaarde Sánchez dat Spanje zal werken aan „solide en gebalanceerde” verhoudingen tussen de EU en China.