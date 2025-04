CNV ziet steeds meer cao’s met afspraken over rouwverlof

„De behoefte aan rouwverlof of een regeling rondom rouw is enorm bij werkenden”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „CNV streeft ernaar dat over vijf jaar in elke cao een afspraak over rouwverlof staat. Bij voorkeur een flexibel opneembaar verlof van tien dagen.”

Volgens onderzoek van CNV krijgt een op de tien rouwende werknemers een burn-out. Ondervraagden gaven ook aan dat ze te snel weer aan het werk moesten of langere tijd niet konden functioneren.

De bond pleitte al herhaaldelijk voor een wettelijk rouwverlof van twee weken. „Helaas loopt het politieke proces stroperig”, stelt Fortuin. „Een eerder wetsvoorstel van vijf dagen wettelijk rouwverlof, is nog niet behandeld door de Tweede Kamer en werd kritisch bezien door de Raad van State.”

Rouwverlof geven is nu nog niet wettelijk verplicht voor werkgevers. Maar in cao’s kunnen er afspraken over worden gemaakt. Er bestaat al wel een wettelijk recht op verlof bij een overlijden van een direct familielid, maar dat geldt tot aan de uitvaart en is daardoor maar kort. Dit verlof is om meteen de nodige zaken te kunnen regelen.