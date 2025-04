Goudprijs naar nieuw record door onrust rond handelsoorlog

De goudprijs is al enige tijd met een flinke opmars bezig. Dat komt onder meer door de onrust rond het wispelturige handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Die leidde tot een uitverkoop van aandelen, obligaties en de dollar. Goud wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.

Goud is dit jaar al meer dan een vijfde duurder geworden en is deze week met ongeveer 6 procent in prijs gestegen. „Goud is nu de beste plek om te zijn”, zei een in Shanghai gevestigde goudhandelaar. „De ongekende handelsspanning heeft het wantrouwen ten opzichte van de Amerikaanse dollar versterkt, waardoor de vraag naar andere veilige beleggingen is toegenomen.”

Naast de onzekerheid rond het Amerikaanse handelsbeleid wordt de goudprijs gestuwd door aankopen van de centrale banken en speculatie op verdere renteverlagingen. Lagere rentetarieven zijn doorgaans gunstig voor goud. De dollar staat daarbij flink onder druk door het afnemende vertrouwen in de Amerikaanse economie.

Beleggers ruilen hun dollars daardoor in voor veiligere munten zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank. De Zwitserse frank klom naar het hoogste niveau in vijf maanden en de yen naar het sterkste niveau in drie weken. De euro steeg naar het hoogste niveau sinds februari 2022.