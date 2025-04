ANWB vraagt kabinet accijnskorting te behouden

„Steeds meer mensen hebben moeite de stijgende kosten voor hun autogebruik te betalen. Terwijl ze steeds afhankelijker zijn van de auto”, aldus de bond. Vooral in landelijk gebied is een auto „voor veel mensen geen luxe, maar noodzaak”. De grootste kostenpost is de prijs voor brandstof, waarvan ruim de helft wordt bepaald door belastingen zoals accijns. Momenteel dalen de brandstofprijzen doordat de prijs van ruwe olie laag ligt, maar „die daling weegt niet op tegen de prijsstijging als per 1 januari 2026 de accijns zonder korting geheven zou worden”, vreest de ANWB.