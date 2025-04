Bijna 40 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen de laatste drie maanden van 2024 harder, met 11,5 procent. Daarmee zet de stijgende trend zich voort, constateert het statistiekbureau.

Een nieuwbouwwoning was in het laatste kwartaal van vorig jaar wel duurder dan een bestaande koopwoning. Voor een gemiddeld nieuwgebouwd koophuis was een koper bijna 500.000 euro kwijt. Dat was meer dan de bijna 462.000 euro die een bestaande koopwoning in die periode kostte.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat er op jaarbasis een toename te zien is in het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen. In oktober, november en december van vorig jaar werden ook meer bestaande woningen verkocht, maar die toename was met bijna 19 procent een stuk lager dan de toename van verkochte nieuwbouwwoningen.