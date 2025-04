EenVandaag: Een derde van 55-plussers vindt dat ze te groot wonen

Onder alle ondervraagde 55-plussers zoekt 15 procent op dit moment naar een toekomstbestendige woning en wil nog eens 27 procent dat op termijn gaan doen. Onder de 55-plussers die op dit moment te groot wonen, is dat aandeel nog groter.

Een derde (33 procent) van alle 55-plussers in het onderzoek laat weten op dit moment meer woonruimte in gebruik te hebben dan nodig. Voor de meesten van hen gaat dat om een woning van 100 vierkante meter of groter. Sommigen willen graag naar een woning met minder trappen, minder tijd kwijt zijn aan de schoonmaak of ruimte bieden aan jonge huizenzoekers.