Vietnam beperkt export Chinese goederen om importheffingen VS

In de hoop de Amerikaanse importheffingen verlaagd te krijgen, bereidt Vietnam zich voor op strengere maatregelen tegen Chinese goederen die via Vietnamees grondgebied naar de Verenigde Staten worden verscheept. Ook worden er strengere controles uitgevoerd op gevoelige exporten naar China, aldus een persoon die bekend is met de zaak en een overheidsdocument dat persbureau Reuters heeft ingezien.