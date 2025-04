Hooggerechtshof VS handhaaft bevel terughalen man El Salvador

De districtsrechter had eerder de opdracht gegeven aan de overheid om de terugkeer van Kilmar Abrego Garcia te „faciliteren en bewerkstelligen”. Dit was naar aanleiding van een rechtszaak die door de man en zijn familie was aangespannen om de rechtmatigheid van zijn deportatie aan te vechten.

De man woonde legaal in de Verenigde Staten en had een werkvergunning.

De regering liet eerder weten dat hij per ongeluk het land was uitgezet, maar wil hem niet meer terughalen. Het ministerie van Justitie liet weten dat het een „administratieve fout” was Abrego Garcia naar El Salvador te sturen.