Meerdere mensen bij brand Heerhugowaard aangehouden

De politie roept mensen op om beelden te delen. Voorafgaand aan de brand was vermoedelijk een explosie. Vijf mensen met lichte verwondingen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn in de twee uitgebrande appartementen, want daar kunnen de hulpdiensten nog niet naar binnen. In de rest van het pand zijn geen slachtoffers gevonden.

Een ANP-verslaggever ziet dat burgemeester Maarten Poorter van Dijk en Waard, waar Heerhugowaard toe behoort, in gesprek is met de hulpdiensten. Hij spreekt van een „verschrikkelijk” incident en „leeft mee” met de getroffenen. „We gaan ervoor zorgen dat mensen onderdak hebben.”

Bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Het Rode Kruis meldt te helpen bij de opvang. Zo delen vrijwilligers eten en drinken uit en bieden zij een luisterend oor.