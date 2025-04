Prins Harry brengt verrassingsbezoek aan Oekraïne

Het bezoek van Harry werd pas bekendgemaakt toen de prins Oekraïne weer had verlaten. De hertog van Sussex, die tien jaar in het Britse leger diende, is na Sophie het tweede lid van de koninklijke familie die sinds het uitbreken van de oorlog Oekraïne bezocht. Vorig jaar ging de hertogin van Edinburgh, een tante van Harry, naar de hoofdstad Kyiv.

Op foto’s is te zien dat de prins, gekleed in een jas met het logo van zijn Invictus Games Foundation, spreekt met gewonde Oekraïense veteranen.

Harry woont al enkele jaren in de Verenigde Staten. Hij was de afgelopen dagen in Londen voor het hoger beroep in zijn rechtszaak tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij vindt dat zijn politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk ten onrechte is stopgezet.