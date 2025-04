Onzekerheid overheerst op Wall Street door handelsbeleid Trump

De S&P 500 zakte 3,5 procent tot 5268,05 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 2,5 procent lager op 39.593,66 punten en techbeurs Nasdaq verloor 4,3 procent tot 16.387,31 punten.

Sterke schommelingen op de beurs, waarbij forse winsten en verliezen elkaar snel opvolgen, zijn een teken van grote onzekerheid bij beleggers. Ze maken zich onder andere zorgen over het escalerende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten, de twee grootste economieën van de wereld. Waar Trump andere „wederkerige” heffingen voor handelspartners negentig dagen uitstelde, verhoogde hij de tarieven juist voor China.

Aandelen van bedrijven die gevoelig zijn voor economische tegenspoed verloren fors aan waarde. Zo zakten de grote banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase tot ruim 5 procent. Ook olieconcerns zaten bij de verliezers door de almaar dalende olieprijzen.

Ford (min 3,8 procent) en General Motors (min 4,4 procent) kregen te maken met adviesverlagingen van analisten. Kenners van grote zakenbanken waarschuwen dat de Amerikaanse autofabrikanten worden geraakt door handelstarieven, die voor hogere kosten en verstoorde toeleveringsketens kunnen zorgen.

Opmerkingen van Robert F. Kennedy jr., de Amerikaanse minister voor Volksgezondheid, zorgden ook voor sterke koersdalingen voor vaccinmakers. Hij zei tegen televisiezender CBS sceptisch te zijn over een coronavaccin van Novavax, dat nog geen volledige goedkeuring heeft in de VS.

Novavax verloor bijna een vijfde aan beurswaarde. Branchegenoten Pfizer en Moderna sloten respectievelijk 4 en 8 procent lager.

Ook de dollar stond onder druk. De Amerikaanse munt zakte in een index met tien internationaal belangrijke valuta’s tot het laagste niveau sinds oktober. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,3 procent tot 60,32 dollar per vat. Brentolie verloor 2,9 procent tot 63,56 dollar per vat.