Dodelijke helikoptercrash in Hudsonrivier bij New York

Hulpverleners rukten massaal uit. De helikopter kwam ondersteboven terecht bij een ingang van de Holland Tunnel die de deelstaat New Jersey met Manhattan verbindt.

Het vorige helikopterongeluk in New York was in 2019, toen een helikopter het dak van een wolkenkrabber raakte. De piloot kwam om het leven. Sinds 1977 stierven zeker 32 mensen bij helikopterongelukken in de metropool. Bij toeristen is een vlucht in een helikopter rond Manhattan populair. Helikopters zijn in New York ook een veelgebruikt vervoermiddel.