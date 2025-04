Grote brand flat Heerhugowaard, meerdere ambulances opgeroepen

De woordvoerder weet niet of er mensen in de appartementen waren waar nu brand woedt. Het complex wordt ontruimd en de brandweer voert een verkenning uit. De politie is ter plaatse en meldt dat een aantal straten in de omgeving is afgezet. Er is ook een traumahelikopter.

Op foto’s van regionale media is te zien dat meerdere appartementen in brand staan en dat een deel van de gevel heeft losgelaten en aan het gebouw hangt.