Hoogleraar: aanhouding advocaat Taghi groot probleem rechtsstaat

„Je loopt het risico dat als je de verdediging op je neemt, je je carrière ondergraaft omdat je in een bepaalde hoek wordt gedrukt”, zegt Brinkhoff. Taghi heeft op dit moment nog twee advocaten. Het is onbekend of zij doorgaan met zijn verdediging.

Voordat zijn huidige advocaat Taghi bij ging staan, was het gerechtshof bezig een advocaat voor Taghi aan te wijzen. De Marengo-hoofdverdachte zat zonder verdediging nadat Michael Ruperti die afgelopen zomer had neergelegd. Hij stond Taghi eerder bij, samen met Sjoerd van Berge Henegouwen en Arthur van der Biezen. Die laatste twee hadden de verdediging al eerder neergelegd. De drie mannen vervingen Taghi’s advocaat Inez Weski nadat zij in april 2023 was gearresteerd.

Taghi’s huidige advocaat werd donderdag aangehouden na een bezoek aan zijn cliënt in de EBI in Vught. Volgens het AD en De Telegraaf gaat het om Vito Shukrula (36). Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. De derde advocaat die hiervan verdacht werd, was Youssef T. Hij is begin 2023 veroordeeld.

Het nieuws over de aanhouding werd bekend op het moment dat er ook een zitting in de zaak van Inez Weski bezig was. Net als bij Weski verwacht Brinkhoff ook in dit geval een „hele complexe strafzaak met botsing van rechten”. „Alles wat bij Weski is gebeurd, gaat ook hier gebeuren.” Brinkhoff vindt dat er niet alleen gekeken moet worden naar vervolging. „We moeten vooral ook kijken hoe we dit kunnen voorkomen.”

Wat Brinkhoff opvalt is de bemoeienis van de AIVD met deze zaak. Het Openbaar Ministerie startte het onderzoek naar Shukrula in december na een ambtsbericht van de dienst. Daarin stond dat de raadsman berichten van Taghi zou doorgeven. De AIVD mag criminele activiteiten alleen onderzoeken als de nationale veiligheid wordt bedreigd.

Ridouan Taghi kreeg eerder een levenslange celstraf in het liquidatieproces Marengo. De zaak loopt inmiddels in hoger beroep. De volgende zitting is op 2 juni.