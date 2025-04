Kamer wil inreisverbod voor Bosnisch-Servische leider Dodik

Ook wil de Kamer dat het kabinet in Europa pleit voor verdere sancties tegen Dodik. Die mag van een rechter in Bosnië en Herzegovina geen politiek meer bedrijven omdat hij besluiten van de internationale gezant in het land heeft genegeerd. Die gezant kijkt toe op naleving van het vredesakkoord van Dayton.

Dodik wordt gesteund door Rusland. Hij bracht deze maand nog een bezoek aan Moskou en sprak daar met president Vladimir Poetin. Rusland wil voorkomen dat Bosnië verder integreert in de EU. Dodik heeft al verscheidene malen gezegd dat hij de Republika Srpska wil afscheiden van Bosnië en Herzegovina.