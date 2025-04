Vertegenwoordiger: verbied vernietigen onverkochte elektronica

Van Eijck zei tegen de Kamer: „Ik hoop dat u ook de tranentrekkende triestheid heeft ervaren van het feit dat als je elektronica bestelt en die is onder de 100 euro ongeveer, dat het kennelijk te duur is om dat weer schoon te maken, in te pakken, er garantie op te zetten, te testen en weer in de verkoop te zetten.”

De vertegenwoordiger ziet dat sommige mensen de elektronica „op een misschien niet volkomen legale wijze” doorgeven aan bijvoorbeeld de voedselbank of de kledingbank, en vindt dat „fantastisch”.

Een paar jaar geleden vroeg de Tweede Kamer in een motie om een landelijk verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen. Het kabinet zette in plaats daarvan in op een breed verbod in Europa. Dat slaagde niet: het vernietigingsverbod kwam er alleen voor onverkochte kleding en schoenen.

Volgens de Brusselse milieuorganisatie EEB is er „wijdverbreid bewijs” uit meerdere EU-landen dat ongebruikte elektronica wordt vernietigd. Ook Nederland wordt daarbij genoemd.