Huurders de dupe van aanpassingen huurregels, vindt Woonbond

De door woonminister Mona Keijzer voorgestelde aanpassingen in de regels voor huurwoningen moeten „niet over de ruggen van huurders gaan”, vindt de Woonbond. Volgens de belangenorganisatie voor huurders lijkt dat nu echter wel te gebeuren. „Als het doel is om het verhuren van woningen aantrekkelijker te maken, dan moet de minister iets doen aan de belasting die verhuurders aan haar moeten afdragen.”