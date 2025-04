Amsterdamse beurs sluit hoger, raakt deel eerdere winsten kwijt

Trump zei woensdagavond dat de specifieke „wederkerige” importheffingen voor veel landen worden uitgesteld. In plaats daarvan geldt voor die landen het veel lagere tarief van 10 procent. Alleen China krijgt te maken met nog hogere importbelastingen, die volgens een nieuwe verklaring van het Witte Huis neerkomen op 145 procent. De Europese Unie verwelkomde Trumps heffingenpauze en stelde de eigen tegenmaatregelen ook uit.

De hoofdindex op het Damrak sloot 2,9 procent hoger op 819,24 punten. De graadmeter staat daarmee nog altijd ruim 9 procent lager dan vorige week woensdag, de dag waarop Trump de extra handelsbarrières bekendmaakte. De MidKap won 2,8 procent tot 775,82 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 4,5 procent.

Trumps ommezwaai voedde de hoop dat de Verenigde Staten bereid zijn om met landen te onderhandelen over handelsakkoorden. Tegelijkertijd is er nog veel onzekerheid in de markten door het grillige beleid van de president van ’s werelds grootste economie. Zo stond Wall Street donderdag weer op fors verlies na de historische opluchtingsrally van een dag eerder. De vrees voor een recessie is door het uitstel van de ergste heffingen weliswaar verminderd, maar economen en analisten waarschuwen dat de onvoorspelbaarheid van Trump wel een rem zet op de economie.

In de AEX stonden alle bedrijven op winst. De sterkste stijger was uitzendconcern Randstad met een plus van 6,7 procent. Uitzendbedrijven zijn vaak gevoelig voor economische tegen- of voorspoed.

Shell raakte veel van de eerdere koerswinst weer kwijt en eindigde 1,6 procent hoger. De olieprijzen stonden rond het slot van de Europese beurzen weer op verlies. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 60,15 dollar. Brentolie zakte 3,1 procent in prijs tot 63,46 dollar per vat.

De euro won 1,8 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1225 dollar waard.