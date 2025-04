Bijentelling komt langzaam op gang, maar grote opkomst verwacht

De telling startte dit jaar op een donderdag zodat ook schoolklassen samen konden tellen, aldus een woordvoerder van Naturalis. Zij verwacht vooral in het weekend veel tellers. Het warme en zonnige weer is gunstig voor het aantal mensen dat gaat tellen en voor de hoeveelheid bijen die dan te zien zijn. Vorig jaar duurde de telling tien dagen, om zo het effect van het koude en wisselvallige weer op te vangen. Toen deden er 2300 vrijwilligers mee.

„Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen”, aldus de Nationale Bijentelling, die iedereen oproept mee te doen aan de telling. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor, waarvan ruim de helft bedreigd is.