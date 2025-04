NSC heeft ‘serieuze zorgen’ over huurplannen Keijzer

NSC heeft „serieuze zorgen” over het besluit van woonminister Mona Keijzer om toch hogere huurprijzen in het middensegment toe te staan. Merlien Welzijn (NSC) schrijft op LinkedIn „absoluut geen voorstander te zijn” van Keijzers plannen om het puntenstelsel voor huurwoningen te verruimen. Zo krijgen huurwoningen niet langer puntenaftrek als ze geen tuin of balkon hebben. Daardoor mag een verhuurder er een hogere prijs voor vragen.