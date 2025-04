CASA betaalt na aanvraag bankroet toch lonen uit, meldt vakbond

De Belgische tak van de interieurwinkelketen ging begin maart failliet. Sindsdien is er volgens AVV amper aansturing bij CASA Nederland, dat achttien vestigingen heeft. De ongeveer 115 medewerkers in Nederland kregen hun salaris over maart niet uitbetaald. Nadat een vordering niets had uitgehaald dienden de bond en ondernemingsraad hun faillissementsaanvraag in.

Die aanvraag is nog steeds niet ingetrokken. Volgens de vakbond is het namelijk „goed denkbaar” dat de lonen over april ook niet worden betaald.