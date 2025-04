VS en Rusland sluiten ‘constructief’ overleg in Istanbul af

De diplomaten overlegden in het Russische consulaat in de Turkse miljoenenstad. De Amerikaanse delegatie bracht daar zo’n zes uur door. Het overleg ging volgens de VS nadrukkelijk niet over Oekraïne en ook niet over het normaliseren van de relatie tussen Rusland en de VS. „Dat is pas mogelijk als er vrede is tussen Rusland en Oekraïne”, zei een woordvoerster eerder deze week.

De relatie tussen de VS en Rusland stond al voor de oorlog in Oekraïne onder grote druk. De landen namen allerlei maatregelen tegen elkaars diplomatieke posten.