Rechtbank denkt komende weken na over verzoeken in zaak-Weski

De meeste verzoeken van de advocaten van Weski gaan over de detentieomstandigheden. Na haar arrestatie twee jaar geleden heeft ze negen dagen op een „onwettige plek” vastgezeten. De Inspectie Justitie en Veiligheid meldde deze week dat Weski (70) vastzat op „een niet erkende en gecontroleerde plaats”. Dat was in een ondergrondse bunker in Kamp Zeist.

Weski’s advocaten Geert-Jan en Carry Knoops willen dat de rechtbank het tot dusver geheimgebleven rapport van de inspectie krijgt. De brief die de inspectie erover naar buiten heeft gebracht, heeft volgens het advocatenechtpaar „slechts verwarring gebracht”. Zij willen weten „wat er precies is gebeurd in die bunker”. Zij zou er in levensgevaar zijn geweest, omdat zij een broze gezondheid heeft. Ze willen ook meerdere getuigen horen die betrokken waren bij de detentie, zoals Wim Saris, directeur-generaal van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de hoofdinspecteur van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Hans Faber.

Het Openbaar Ministerie liet weten geen enkele noodzaak daartoe te zien. Volgens het OM gebruiken de raadslieden „heel grote woorden”, terwijl justitie „alles in het werk heeft gesteld om zo goed mogelijk voor haar te zorgen”.

Op 2 september is een nieuwe zitting in de zaak tegen Weski gepland, maar het is nog niet duidelijk wat dan precies aan bod zal komen.