Gemeenten alert op XR-actie, ondanks mogelijkheid 1 aprilgrap

Volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft XR de actie van zaterdag aangemeld, maar niet afgemeld. „We weten nog steeds niet wat er zaterdag gaat gebeuren”, zegt hij. „Voor ons is dit geen grap en is deze organisatie uiterst onvoorspelbaar en onbetrouwbaar.” Eerder donderdag werd al bekend dat Bruls XR had verboden om boterzuur te verspreiden in zijn gemeente. Als de klimaatactivisten zaterdag toch tot actie overgaan en boterzuur verspreiden, riskeren ze aanhouding en vervolging, aldus Nijmegen. De gemeente heeft winkeliers en inwoners gewaarschuwd.

Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg gaat door met de voorbereidingen van een aangekondigde XR-demonstratie in winkelcentrum Mall of the Netherlands. De gemeente zegt geen enkel risico te nemen als de veiligheid en gezondheid van inwoners en bezoekers in het geding zijn. Burgemeester Martijn Vroom heeft bepaald dat zaterdag alleen mag worden gedemonstreerd op een parkeerterrein naast het winkelcentrum.

Donderdagmiddag dient bij de rechtbank in Den Haag een kort geding dat de eigenaar van de Mall of the Netherlands tegen XR heeft aangespannen om de actie met boterzuur te verbieden. In de rechtszaal zei de advocaat van de klimaatactivisten dat XR niet van plan is naar het winkelcentrum te gaan. De aankondiging van de boterzuuractie was volgens XR als 1 aprilgrap naar 29 gemeenten gestuurd. XR zegt alleen in Rotterdam te willen demonstreren.