Oever Valkenburgse Meer blijft afbrokkelen, oorzaak nog onbekend

Nog altijd blijft de oever van het Valkenburgse Meer bij Leiden afbrokkelen. Volgens een woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen door de wind en de beweging van het water nog steeds stukjes grond in het meer. Vorige week dinsdag zakte aan de zuidzijde van het meer een flink deel van de kade het water in, over een lengte van ruim 200 meter. Zo’n 20 meter van de oever is verdwenen.