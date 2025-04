Hongarije denkt aan biologische aanval na mond-en-klauwzeer

Hongarije kampt voor het eerst in ruim een halve eeuw met een uitbraak van de ziekte, die dieren zoals varkens, schapen en geiten treft. De autoriteiten hebben duizenden dieren geruimd om verspreiding te voorkomen.

„Op dit moment kunnen we niet uitsluiten dat het virus mogelijk niet van natuurlijke oorsprong is. We hebben misschien te maken met een kunstmatig gecreëerd virus”, zei stafchef Gergely Gulyás.

Gulyás zei zich te baseren op informatie van een buitenlands laboratorium. Er zou nog geen definitief bewijs zijn dat sprake is van een biologische aanval.