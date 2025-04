Twee mannen aangehouden voor brandstichting centrum Druten

De grote brand in de winkel in de Gelderse plaats brak in de nacht van 1 op 2 februari uit na een explosie. Op de verdieping boven de winkel lagen mensen te slapen. Een van hen werd op tijd wakker, waardoor alle bewoners konden vluchten.

Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. In Opsporing Verzocht vroeg de politie onlangs aandacht voor de zaak. Over een mogelijk motief voor de brandstichting wil de politie niets delen.