Wall Street weer omlaag na historische opluchtingsrally

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,7 procent lager op 39.919 punten. De index steeg woensdag bijna 8 procent en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds maart 2020. De brede S&P 500-index verloor 2 procent tot 5338 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,6 procent tot 16.660 punten. De S&P 500 kende woensdag met een koerssprong van 9,5 procent de beste beursdag sinds 2008. De Nasdaq sloot 12,2 procent hoger en boekte de grootste dagwinst sinds het hoogtepunt van de internetbubbel in januari 2001.

Economen van zakenbank Goldman Sachs trokken hun voorspelling dat de importtarieven leiden tot een recessie in de VS weer in, na de ommezwaai van Trump. De kenners denken wel dat de onzekerheid rond het grillige regeringsbeleid leidt tot een scherpe economische vertraging dit jaar. Ook ING-econoom Carsten Brzeski maande tot voorzichtigheid. De huidige situatie in de VS is volgens hem „niet alleen chaotisch, het is krankzinnig”.

Volgens analisten van Rabobank is de handelsoorlog nu veranderd in een directe confrontatie tussen de VS en China. „We kunnen daardoor opnieuw escalatie en de-escalatie tegelijk zien, waardoor de markten in verschillende richtingen worden geduwd.”

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe inflatiegegevens over maart. Die vielen mee.

Grote techbedrijven als Nvidia en Tesla verloren terrein, na de enorme koerswinsten een dag eerder. AI-chipbedrijf Nvidia, dat woensdag bijna 19 procent won, verloor nu 4,5 procent. Tesla daalde 5 procent.

De olieprijzen gingen omlaag door de verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent goedkoper op 59,55 dollar per vat. Brentolie zakte 4,3 procent in prijs tot 62,64 dollar per vat.