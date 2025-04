Modehuis Prada koopt rivaal Versace voor bijna 1,3 miljard euro

De overname hing al langer in de lucht en wordt volgens de bedrijven naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond. Het is de grootste overname in de 112-jarige geschiedenis van Prada, schrijft persbureau Bloomberg.

Binnen Prada behoudt Versace zijn „creatieve DNA” en authenticiteit, verzekert het modeconcern. „Versace heeft enorme potentie”, stelt Prada-topman Andrea Guerra. „De ontwikkeling van een merk heeft altijd tijd nodig en vergt constante aandacht.” Ondanks „onzekerheden” in de sector kijkt Prada met vertrouwen naar de toekomst, aldus Guerra.

Onder de vleugels van Capri groeide Versace hard, maar de laatste jaren hebben luxemerken te lijden onder een afzwakkende vraag, voornamelijk in China. Prada kan door de overname mogelijk beter concurreren met andere modebedrijven als Louis Vuitton-moederbedrijf LVMH en Kering, het bedrijf achter Gucci, Saint Laurent en Balenciaga.

Capri heeft onder meer de merken Jimmy Choo en Michael Kors. Onder Prada valt ook Miu Miu.

Versace werd in 1978 opgericht door de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace. Na zijn dood in 1997 nam zijn zus Donatella Versace zijn rol over. Vorige maand werd nog bekend dat zij na decennia haar rol als creatief directeur neerlegt. Ze blijft nog wel betrokken bij Versace.